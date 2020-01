Salvini pensa prima di agire? (Di giovedì 23 gennaio 2020) https://media.gedidigital.it/repubblicatv/file/2020/01/21/685144/685144-video-rrtv-650-Salvini 210120.mp4 Per embedding: Dopo la spedizione di ronda elettorale similgiustizialista di Matteo Salvini al quartiere Pilastro di Bologna, a quanto pare anche dal Parlamento tunisino arriva una stigmatizzazione del comportamento del segretario della Lega.L’Italia intrattiene rapporti cordiali con la Tunisia e il modo di fare politica di Salvini, li ha sdegnati per il senso discriminatorio del video del leghista.Lo sdegno dei tunisini è una declinazione possibile del rigetto per un atto inqualificabile, che sarebbe stato altrettanto grave se fosse stato rivolto a un cittadino italiano. È inammissibile che un uomo - oltretutto investito di un ruolo istituzionale - in uno stato liberale si improvvisi giustiziere e vada a turbare la vita di un privato, consegnandolo a una ... huffingtonpost

