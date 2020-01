Salvini parla nuovamente del ragazzo del citofono e si difende dalle critiche: “Ai mafiosi gli sto sulle palle per quello che ho fatto” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Salvini parla del ragazzo del citofono e rivela: “I mafiosi? Gli sto sulle palle” Matteo Salvini è tornato a parlare del ragazzo del citofono, rispondendo anche a chi lo ha criticato per non aver utilizzato lo stesso metodo con i mafiosi. Intervenuto alla trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus, il leader della Lega ha nuovamente affrontato l’argomento dell’ormai nota citofonata al quartiere Pilastro di Bologna. “Il ragazzo dice di non essere uno spacciatore? Difficile trovare un rapinatore che confessi di essere un rapinatore. I residenti del quartieri non hanno dubbi, hanno certezze” ha affermato Salvini. parla a TPI il ragazzo tunisino a cui Salvini ha citofonato: “Ho denunciato, non so perché dicono che spaccio” “Per me che sono stato a San Patrignano a parlare con ragazzine di 15 anni che si facevano di eroina, ... tpi

ShooterHatesYou : Nel codazzo che accompagnava Salvini a fare l’ennesima bravata c’erano collaboratori, assistenti, sospetto anche qu… - ItaliaViva : .@gennaromigliore :'Salvini non sa che pesci prendere e la butta sulla questione giudiziaria. Parla di Bibbiano e d… - fanpage : #Bologna, le parole del 17enne citofonato da Salvini -