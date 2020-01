Salvini, citofonata al ragazzo tunisino: «Citofonare ai mafiosi? La villa ai Casamonica l’ho abbattuta io» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Salvini torna a parlare dopo il diluvio di polemiche seguito alla citofonata al ragazzo tunisino per chiedere “se fosse uno spacciatore”. E lo fa per chiarire l’autentico significato (a suo dire) del suo gesto, oltre che per mettere in puntini sulle “i” sulla lotta alla criminalità nel suo periodo da ministro degli Interni. Salvini e la citofonata: «Difficile trovare un rapinatore che confessi di essere un rapinatore» Ai microfoni di Radio Cusano Campus, riguardo alla vicenda della citofonata al ragazzo tunisino, Salvini ha detto: «Se c’è una mamma coraggio che ha perso un figlio per droga che ti chiama e ti chiede di dargli una mano a segnalare lo spaccio, io ci sono sempre. Poi polizia e carabinieri faranno il loro lavoro. Però era giusto squarciare il silenzio che purtroppo c’è in tanti quartieri italiani. Per me che sono stato a San Patrignano a ... urbanpost

