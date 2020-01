Salvini a Porta a Porta, Vespa ammette la "svista": "Riequilibriamo stasera" (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Secondo le tradizioni di 'Porta a Porta' martedì e mercoledì Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Identico tempo in video e in voce abbiamo dato a Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, non trascurando di dar brevemente voce anche alle liste minori. Gli spot con Zingaretti e con Salvini sono andati entrambi in onda nell'intervallo delle partite di Coppa Italia. Per una svista della redazione - di cui mi assumo come sempre la responsabilità - il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni stasera sera nello spot di 'Porta a Porta' che andra' durante 'Don Matteo'". Così Bruno Vespa ha replicato alle polemiche sollevate dal Pd per l'intervento di Matteo Salvini durante ... blogo

ShooterHatesYou : Nel codazzo che accompagnava Salvini a fare l’ennesima bravata c’erano collaboratori, assistenti, sospetto anche qu… - repubblica : Rai, il 'comizio' di Salvini a Porta a Porta. Bonaccini: 'Clamoroso'. Le scuse di Vespa: 'Una svista: ho proposto d… - repubblica : Rai. Il Pd contro Bruno Vespa: 'Uno spot pro Salvini nel lancio di Porta a Porta durante l'intervallo di Juventus-R… -