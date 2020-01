Salvini a Bologna: tutte le ipotesi di reato per l’episodio del citofono (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nell’eventualità di una denuncia rilasciata dal ragazzo tunisino di Bologna, Matteo Salvini potrebbe incorrere in una serie di reati previsti dal codice penale. Il leader leghista, infatti, si è presentato al citofono della casa del 17enne per chiedere se spacciasse: il tutto portando con sé telecamere e microfoni. Il suo gesto è finito nel mirino di critiche e polemiche e di certo non è passato per nulla inosservato. Per avviare un processo, però, occorre che un giudice stabilisca che il leader del Carroccio abbia violato la legge. A quel punto si aprirebbero quattro. Salvini a Bologna: i possibili reati Matteo Salvini, citofonando al ragazzo tunisino di Bologna, sarebbe andato incontro a diverse violazioni del codice penale, secondo le quali potrebbe incorrere in una serie di reati. L’ultima parola, comunque, spetta al giudice, che deve verificare l’eventuale ... notizie

