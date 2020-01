Salerno, un ponte per Fausto Coppi: domani la cerimonia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Venerdi 24 gennaio, alle ore 10.30, si terrà la cerimonia di intitolazione del ponte sul fiume Irno al ciclista Fausto Coppi. Il tratto di strada che congiunge via Torrione al corso Garibaldi, avrà la denominazione” ponte Fausto Coppi il campionissimo “ L’iniziativa ideata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore conclude il ciclo di eventi promossi in occasione del centenario della nascita del più forte ciclista di tutti i tempi e che nello scorso mese di novembre è stato omaggiato con la mostra antologica dedicata al Campionissimo. L’associazione, che in città organizza ogni anno la manifestazione Pedalando per la Città, ha anche provveduto al restyling del ponte ed alla ideazione di una targa in marmo. Alla cerimonia partecipano il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore all’Ambiente e allo ... anteprima24

