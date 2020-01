Salerno, prosegue l’azione di contrasto alle attività illecite (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Continua l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto ai fenomeni che creano turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. In tale ambito, il Questore della provincia di Salerno, a seguito di attenta valutazione ed all’esito di una puntuale istruttoria effettuata dal personale della dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso nr. 3 provvedimenti di divieto di ritorno in alcuni comuni del Cilento e del Vallo di Diano per mesi due nei confronti di altrettanti pregiudicati, con svariati precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio. Inoltre, nel quadro dell’attività di contrasto e prevenzione alle attività illecite, in genere, sono stati adottati nr. 6 provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti, pregiudicati per i delitti di rissa, rapina e spaccio di ... anteprima24

tvoggi : DRAGAGGIO DEL PORTO. DE MAIO “STIAMO RISPETTANDO I TEMPI” Prosegue senza sosta il lavoro della maxi draga Breydel a… - Ordine_CDL_NA : Prosegue il Progetto “La Formazione a domicilio” in collaborazione con l’A.N.C.L. UP Napoli con il 6° Laboratorio… -