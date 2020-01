Salerno, i farmacisti si schierano al fianco dei malati di tumore (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La farmacia conferma sempre di più il suo stretto rapporto con il territorio ed i cittadini grazie alla sua capillarità. Il nuovo fronte che si apre in provincia di Salerno è quello dell’oncologia, patologie che hanno un forte impatto con l’opinione pubblica. Federfarma Salerno ha organizzato dei corsi di formazione per i propri iscritti sul tema “Oncologia per farmacisti”. Il primo appuntamento è per sabato 25 gennaio 2020. Gli argomenti trattati consentiranno al farmacista di fornire indicazioni al cittadino in quanto fondamentale punto di snodo per la gestione del paziente nella cooperazione tra ospedale e territorio. Il piano di formazione è stato strutturato in maniera tale che i farmacisti, acquisendo maggiori conoscenze scientifiche e normative nell’ambito oncologico, per quanto di competenza, possano essere riferimento, sul territorio, ... anteprima24

