Russia-Spagna, Finale Europei pallanuoto femminile 2020: data, programma, orario e tv Saranno Spagna e Russia a sfidarsi nell'ultimo atto degli Europei di pallanuoto femminile. Le iberiche, vice campionesse del mondo e continentali, raggiungono nuovamente l'ultimo atto. Giornata da sogno per le russe che hanno battuto l'Olanda agguantando così anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a scoprire il programma e gli orari per la finalissima. Finale Europei pallanuoto femminile 2020 Sabato 25 gennaio Ore 19.00 Russia-Spagna Gli Europei di pallanuoto saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+ HD e live streaming su Rai Play oltre che in streaming in abbonamento su LEN TV.

