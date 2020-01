Rombo di motori su DAZN: al via il Campionato del Mondo Rally 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Scatterà su DAZN giovedì 23 gennaio, con il Rally di Montecarlo, la 48esima edizione del FIA World Rally Championship, il Campionato del Mondo Rally, che verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di streaming.Saranno 13 gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà con l’inedita tappa in Giappone il 19 novembre. Occhi puntati sul pilota estone... digital-news

novasocialnews : Rombo di motori su DAZN: al via il Campionato del Mondo Rally 2020 - NoiTv : Rombo di Motori | ospite Riccardo Pera | 22/01/2020 - - PetaliDiPoesia2 : RT @lidiafera1975: Alba: lo senti il rombo dei motori? se qui si rifondano i cori bestiali d'erbe incantagioni e unguenti e perché ridi com… -