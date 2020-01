Roma Tre: pianteremo 600 alberi l’anno, uno per ogni laureato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – “Dopo aver terminato la distribuzione di 30.000 borracce in acciaio destinate a sostituire l’uso delle bottigliette di plastica, sottoporro’ alla direzione generale dell’ateneo un’idea che i rappresentanti degli studenti mi hanno proposto: quella di piantare, a nome di Roma Tre, un albero per ogni nuovo laureato. E sono circa seimila all’anno”. Cosi’ il rettore Luca PietRomarchi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’universita’ degli studi Roma Tre avvenuto alla presenza del ministro dell’Universita’, Gaetano Manfredi, del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. L'articolo Roma Tre: pianteremo 600 alberi l’anno, uno per ogni laureato proviene da RomaDailyNews. romadailynews

