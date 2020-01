Roma, pedone muore investito da un autobus nel piazzale della stazione Tiburtina (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo è morto dopo essere stato investito da un autobus di linea intorno alle 19 di mercoledì 22 gennaio nel piazzale della stazione Tiburtina a Roma. L’incidente è avvenuto all’incrocio con il piazzale dei taxi e a provocarlo è stato un bus Atac 545: la vittima è un uomo di circa 40 anni deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale al Policlinico Umberto I in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime a causa delle numerose ferite riportate. Ancora non è stato identificato perché non aveva con sé documenti, sono in corso indagini. Il conducente del bus, un italiano di 57 anni, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito. Sul posto il gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale. L'articolo Roma, pedone muore investito da un autobus nel piazzale della stazione Tiburtina proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

