Roma, offerta per Januzaj: cosa chiede la Real Sociedad (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Roma ha avanzato una nuova proposta alla Real Sociedad per Januzaj: le cifre e i dettagli dell’operazione La Roma insiste per Adnan Januzaj in vista della seconda parte di stagione, avanzando una nuova proposta alla Real Sociedad: prestito gratuito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, il club spagnolo ha rispedito al mittente la proposta. Chiesti 800mila euro per il prestito. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

