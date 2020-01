Roma, Fonseca: «Mercato? Stiamo lavorando è ancora aperto, non voglio parlarne» – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dalla Roma in Coppa Italia contro la Juve Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dalla sua Roma contro la Juve in Coppa Italia. Il tecnico giallorosso si è soffermato sul tema caldo del Mercato, dal quale aspetta rinforzi. «Mercato? Mi aspetto qualcosa, speriamo che possiamo prendere un paio di giocatori perché ne abbiamo bisogno. Stiamo lavorando». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

