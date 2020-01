Roberto Benigni, polemica per il cachet di Sanremo: la clamorosa cifra chiesta alla Rai (Di giovedì 23 gennaio 2020) A poche ore dallo scandalo di Georgina Rodriguez e dei centomila euro richiesti (e negati) dalla produzione di Sanremo, Roberto Benigni sembra intenzionato a far impallidire i molti ad aver gridato allo scandalo. L’attore e intrattenitore toscano, reduce dal successo del suo Pinocchio e pronto a tornare in televisione, presenzierà da ospite d’onore al prossimo Festival; la sua è stata una delle prime ospitate a venire confermate, e costituirà molto probabilmente il grande evento dell’edizione. Un evento che gli organizzatori avrebbero pagato a peso d’oro. Dopo Georgina Rodriguez, anche Roberto Benigni avrebbe chiesto cifre fuori budget per la propria partecipazione: l’ospitata non sarebbe però a rischio Secondo quanto appreso da Dagospia, la presenza di Roberto Benigni rappresenterà, se confermata, la spesa più ingente di questo Festival 2020. La cifra ... velvetgossip

