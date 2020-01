Roberto Alessi, la dedica per l’amico morto suicida: “Se solo lo avessi invitato a casa” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Con un post su Instagram il giornalista Roberto Alessi ha voluto dedicare un pensiero all’amico Max, morto suicida. Il direttore di Novella 2000 non mostra il volto, straziato dal dolore, ma la cravatta che proprio l’amico gli aveva regalato qualche tempo fa. Le sue parole risuonano di tristezza, ma sembrano anche scandite da un tetro senso di colpa. Il giornalista si domanda cosa avrebbe potuto fare di più per l’amico, logorato dal rimorso di “Non essermene accorto“. Il lungo addio per Max Roberto Alessi firma il lungo messaggio a nome suo e di Elisabetta Guerrieri, la nota stilista sua consorte. Nella didascalia che accompagna lo scatto che mostra il regalo di Max, Alessi concentra tutto il suo dolore. “Max se ne è andato nel modo peggiore. Ha voluto congedarsi. Un treno. Ieri” comincia sintetico descrivendo gli eventi delle ultime ore, velocemente, così come si sono ... thesocialpost

