Roberta Morise ancora assente a I Fatti Vostri. Magalli: “Ha una malattia” (Di giovedì 23 gennaio 2020) I Fatti Vostri, Roberta Morise assente dall’inizio della settimana. Giancarlo Magalli: “Ha preso una malattia…” Settimana ‘sabbatica’, è il caso di dirlo, quella che sta per terminare, per Roberta Morise, conduttrice de I Fatti Vostri in coppia con Giancarlo Magalli. Roberta Morise è assente a I Fatti Vostri, inFatti, da diversi giorni, anche se all’inizio della settimana è apparsa ugualmente in video, ma con uno spazio registrato in precedenza, come sottolineato da Magalli all’inizio della puntata del 20 gennaio, quando ha ironizzato affermando: Roberta Morise non è con noi perchè ha preso quella che è una malattia più da bambina: credo abbia il morbillo o qualcosa del genere. “Lo ha fatto per abbassarsi l’età” ha poi sottolineato sempre scherzosamente. Roberta Morise sostituita a I Fatti Vostri: al suo posto in cucina ... lanostratv

KontroKulturaa : Roberta Morise si sente male a I Fatti Vostri, la reazione di Giancarlo Magalli: E' un segno di lutto...' - - zazoomnews : I Fatti Vostri Roberta Morise sta male. Magalli: “Sono tutti malati” - #Fatti #Vostri #Roberta #Morise #male. - infoitcultura : GIANCARLO MAGALLI/ 'Roberta Morise? Lei fa squadra', frecciatina ad Adriana Volpe? -