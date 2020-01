Rivelo, Sabrina Ghio attacca Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: “morti di fama, mercenari…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una Sabrina Ghio in piena forma quella che questa sera si è confidata con Lorella Boccia, nel programma Rivelo, in onda su Real Time. L’ex concorrente di Amici ed ex tronista ha deciso di raccontare molti aspetti della sua vita personale e professionale, non risparmiando alcune frecciatine piuttosto esplicite verso due protagonisti del gossip italiano, che negli ultimi mesi hanno fatto molto discutere. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, e della sua compagna Antonella Fiordelisi. I due si erano lasciati tramite Instagram, ma la loro “sceneggiata”, più che destare dispiacere aveva generato ilarità tra tutti gli utenti che hanno visto i loro video. Proprio nei video incriminati i due piangevano e si disperavano per via di un presunto tradimento, ma il tutto era stato girato utilizzando il filtro Lisa & Lena di ... trendit

