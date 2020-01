Rivelo, i retroscena del fotoreporter: da Fedez e Chiara Ferragni a Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nuovo appuntamento su Real Time con le interviste di Lorella Boccia a personaggi noti del mondo dello spettacolo: giovedì 23 gennaio alle 21:10 gli ospiti di Rivelo sono il fotoreporter Alan Fiordelmondo e la show girl Sabrina Ghio. Amanda Knox Il cremonese Fiordelmondo racconta alla conduttrice come siano nati alcuni dei suoi “scoop” più importanti. Il primo servizio su Amanda Knox da donna libera, dopo la sentenza di assoluzione dal delitto di Perugia (2007): “Già i primi tweet la davano in partenza da Roma in direzione Londra e verso Seattle. Contattò l’agenzia per un volo per Heathrow… ero convinto di trovarla all’imbarco. Arrivato, fortunatamente avevo un biglietto di business class, vedo un movimento strano sull’aereo. Era alloggiata nella parte superiore dell’aereo. Ho cercato immediatamente di salire… mi è stato impedito da agenti dei servizi di sicurezza ... tvzap.kataweb

CalcioNapoli24 : - infoitcultura : ‘E’ stato un lutto’, Stefano Bettarini svela solo ora quel retroscena sull’addio a Simona Ventura: cosa ha racconta… - gen_napoli : Teocoli: 'Imitazione ADL? Ha un'aria da burbero, ma non è cattivo: vi rivelo un retroscena. Ammutinamento? Mai vist… -