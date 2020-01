Riparazione di nervi per il recupero delle mani: in Emilia-Romagna 14 pazienti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono stati 14 dal 2014 i pazienti che in Emilia-Romagna sono stati sottoposti a ‘neurotizzazione’ per il recupero delle mani, ovvero a interventi di Riparazione del nervo grazie a innesto da donatore. L’ultimo di questo tipo e’ stato eseguito a dicembre su un uomo di 38 anni, grazie alla collaborazione – la prima in Italia – partita sei anni fa tra la Neurochirurgia dell’Ospedale di Lugo (Ravenna) e il Montecatone Rehabilitation Institute (Mri) di Imola. Il paziente 38enne operato a dicembre e’ stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di trasferimento di nervo a causa di un trauma da caduta sul lavoro che, da sette mesi circa, gli aveva causato la perdita della funzione delle gambe, del tronco e delle mani. Obiettivo dell’equipe, intervenuta sul solo arto destro, e’ quello di ottenere un’apertura e ... meteoweb.eu

