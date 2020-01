Rio Ferdinand, che stoccata! “Questo Manchester è imbarazzante ed indifendibile” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “È imbarazzante essere qui e vedere questo United. È indifendibile. I tifosi se ne andavano via dopo 85 minuti, le persone ai vertici devono vedere questo e fare dei cambiamenti, attuare un piano”. A parlare così, ai microfoni di ‘BT Sport’, è l’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand, che attacca i Red Devils dopo il ko per 2-0 in casa con il Burnley. “I bambini nelle scuole in giro per il paese non indosseranno più le magliette del Manchester United, non vorranno venire qui per vedere questo”.L'articolo Rio Ferdinand, che stoccata! “Questo Manchester è imbarazzante ed indifendibile” CalcioWeb. calcioweb.eu

