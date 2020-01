Reunion di Sabrina Vita da Strega (foto): è in arrivo un revival della serie? (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'ultimo episodio di Sabrina Vita da Strega andava in onda diciassette anni fa. Un'eternità per i fan della celebre sitcom, che ha portato sul piccolo schermo i personaggi dei fumetti Archie. In molti hanno perciò sperato in un potenziale ritorno della serie tv, che si è concretizzato solo con delle Reunion - la più recente risale a qualche sera fa. Melissa Joan Hart, interprete della protagonista Sabrina Spellman, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae insieme ad alcuni membri del cast di Sabrina Vita da Strega: Nate Richert (volto di Harvey Kinkle nella sitcom, nonché interesse amoroso di Sabrina), Elisa Donovan (interprete di Morgan Cavanaugh dalla quinta alla settima stagione) e David Lascher (il fotografo Josh, ossia il fidanzato di Sabrina durante gli anni universitari). Il gruppo si è riunito in occasione di una semplice serata tra amici, ma è bastato poco per ... optimaitalia

_diana87 : RT @OptiMagazine: Reunion di #SabrinaVitadaStrega (foto): è in arrivo un revival della serie? - _diana87 : Reunion di Sabrina Vita da Strega (foto): è in arrivo un revival della serie? - OptiMagazine : Reunion di #SabrinaVitadaStrega (foto): è in arrivo un revival della serie? -