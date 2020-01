Renzi:M5S finito.Conte?Sblocchi 120 mld

"Alle prossime elezioni ci sarà ancora il M5S? Per me sono finiti". Così Matteoa Piazza pulita su La7. "La politica ormai cambia a una velocità impressionante", prosegue il leader di Italia Viva secondo il quale "il M5S è stato una grande speranza per tanti italiani, ha dato parole d'ordine che poi si sono rimangiati, come sugli 80 euro diche erano una mancetta elettorale e ora li hanno ampliati". Conte? "Deve rilanciare l'economia del Paese, riaprire i cantieri per 120mld di euro che sono fermi".(Di giovedì 23 gennaio 2020)