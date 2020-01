Renzi a gamba tesa sul M5s: «Se ci saranno alle prossime elezioni? Per me sono finiti» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il giorno dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5s, Matteo Renzi torna a gamba tesa sull’alleato di governo. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il fondatore di Italia viva interviene netto: «alle prossime elezioni ci sarà ancora il M5s? Per me sono finiti». «La politica ormai cambia a una velocità impressionante – ha aggiunto l’ex premier – Il M5s è stato una grande speranza per tanti italiani, ha dato parole d’ordine che poi si sono rimangiati, come sugli 80 euro di Renzi che erano una mancetta elettorale e ora li hanno ampliati». «Io sono stato spesso oggetto di critiche e attacchi dal M5S – ha aggiunto Renzi – ma la sfido a trovare una mia battuta sul “bibitaro”. Ho sentito nel discorso di ieri che lui ha cambiato totalmente posizione su Mattarella, possiamo dire che è cresciuto. Quando lo abbiamo ... open.online

