Registro babysitter e contributo a famiglie, proposta Fdi bocciata da M5S (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Un vero e proprio Registro dei e delle babysitter della citta’ di Roma, formati direttamente dall’amministrazione, insieme a un contributo alle famiglie per poterne acquistare i servizi anche in momenti di difficolta’ economiche. Si chiama Tata Roma, ed e’ il progetto di sostegno ai nuclei familiari proposto da Fratelli d’Italia e contenuto in una delibera sottoposta stamattina al vaglio della commissione Bilancio di Roma Capitale, che l’ha pero’ bocciata con cinque contrari e un solo voto favorevole, perche’ “di base sarebbe un sostegno alle imprese e sarebbe come regalare formazione”. La proposta seguira’ comunque il proprio iter fino ad arrivare al voto in Assemblea capitolina. L’idea del progetto, illustrata in commissione dalla consigliera di Fdi, Lavinia Mennuni, che prevede una fase sperimentale ... romadailynews

