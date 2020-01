Regionali, Morra annuncia gli impresentabili: “Due di Forza Italia e uno di Fratelli d’Italia. Chi ineleggibile, se eletto deve decadere” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Quando si diventa ministri si giura sulla Costituzione dove è scritto che tutto è nelle forme e nelle modalità previste dalla legge: ricordo agli uomini di Stato che se siamo servitori dello Stato dobbiamo attenerci a quello che la nostra Costituzione dispone. Chi viene candidato, se ineleggibile, qualora eletto dovrebbe decadere“. Così il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, rispondendo a un giornalista che gli riferiva come per il leader della Lega, Matteo Salvini, decideranno gli elettori la “validità” dei candidati. Poco prima Morra aveva annunciato i candidati “impresentabili”: due di Forza Italia in Calabria e uno di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna. L'articolo Regionali, Morra annuncia gli impresentabili: “Due di Forza Italia e uno di Fratelli d’Italia. Chi ineleggibile, se eletto deve decadere” ... ilfattoquotidiano

