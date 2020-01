Regionali Calabria, Berlusconi e le battute sessiste su Jole Santelli: “Non me l’ha mai data” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Silvio Berlusconi ha fatto una battuta sessista nei confronti della sua candidata alle elezioni Regionali in Calabria, di domenica 26 gennaio. Nel presentare Jole Santelli (FI) sul palco, durante un comizio a Tropea, ha scherzato così: "La conosco da 26 anni, non me l'ha mai data". La frase ha scatenato subito indignazione. fanpage

