Regeni: Sicilia in piazza per Giulio, 8 manifestazioni organizzate da Amnesty (Di giovedì 23 gennaio 2020) Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – Amnesty International Sicilia ricorda Giulio Regeni e organizza, per sabato 25 gennaio, otto manifestazioni in altrettante piazze della Sicilia. Da Palermo a Ragusa, passando per Catania, Trapani, Agrigento e Siracusa, gli attivisti delle numerose articolazioni Siciliane di Amnesty si ritroveranno in piazza alle 19 “per tenere viva la memoria del giovane Giulio Regeni e proseguire nella battaglia per la ricerca di verità”. La mobilitazione ha un carattere nazionale e alle 19:41, orario dell’ultimo contatto di Giulio il 25 gennaio 2016, verrà osservato un minuto di silenzio. “A quattro anni di distanza dai tragici fatti – sottolinea Amnesty International Sicilia – il governo egiziano continua a non rivelare nomi di mandanti ed esecutori della sparizione, della tortura e dell’omicidio di Giulio”. ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Regeni: Sicilia in piazza per Giulio, 8 manifestazioni organizzate da Amnesty (2)... -