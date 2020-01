Reddito di cittadinanza, scoperti 237 furbetti: hanno ville e Ferrari (Di giovedì 23 gennaio 2020) C'era chi aveva la villa e chi la Ferrari, chi era titolare di un'impresa ma si era "dimenticato" di fare la dichiarazione dei redditi e chi, invece, era direttamente in galera perché mafioso: sono i 237 furbetti che tra aprile e dicembre del 2019 hanno chiesto il Reddito di cittadinanza e che sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Locri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla procura, nata da una predecente inchiesta sui falsi braccianti agricoli e sui falsi rimborsi fiscali. Con loro altre 73 persone firmatarie delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) poste a fondamento della richiesta del beneficio. ville, Ferrari e redditi anche sopra i 55mila euro I furbetti, che in soli 9 mesi avevano ottenuto in maniera indebita complessivamente 870mila euro, sono stati scoperti dai finanzieri grazie ad ulteriori approfondimenti su coloro che erano già stati ... tg24.sky

