Real San Nicola, la società rinforza il parco attaccanti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Ancora un’operazione di mercato interessante quella che nella tarda serata di ieri ha messo a segno il Real San Nicola. Infatti, il direttore sportivo La Torella, in comune accordo con il tecnico Pasquale Peluso, ha pensato bene di infoltire il parco attaccanti, ingaggiando l’esperto centravanti Stefano Bernardi. Un acquisto ponderato, poiché Bernardi, fermatosi in questa stagione per motivi personali, con la sua esperienza e voglia di rimettersi nuovamente in gioco, potrà essere prezioso in vista della corsa verso i playoff alla quale il Real San Nicola sta partecipando senza sosta dall’inizio del campionato. L'articolo Real San Nicola, la società rinforza il parco attaccanti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

