Raiola fa sognare la Juve: «Pogba? Vediamo se rimane allo United» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mino Raiola infiamma il cuore dei tifosi della Juve e apre alla possibilità di un ritorno di Paul Pogba in bianconero Il ritorno di Paul Pogba a Manchester, sponda United, non ha ancora lasciato il segno. In stagione il francese ha collezionato appena otto presenze a causa di un infortunio e il suo nome rimane sempre al centro del mercato. A tal proposito ha parlato il suo super-agente Mino Raiola ai microfoni di Sky Sports. Le sue parole. FUTURO – «Futuro? Non c’è nulla di sicuro. Oggi non è felice perché non sta giocando. Si sta riprendendo da un infortunio. Se Paul non gioca, non è felice». United – «Tutti sanno che l’ambizione di entrambe le parti non sia stata soddisfatta negli ultimi anni. Siamo onesti. In futuro dovremo vedere se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul. Mi aspetto che i ... calcionews24

GoalItalia : Raiola fa sognare Juventus e Real Madrid: 'Pogba non è felice al Manchester United' ?? - germanocassese : RT @GoalItalia: Raiola fa sognare Juventus e Real Madrid: 'Pogba non è felice al Manchester United' ?? - AstiGioachino : RT @GoalItalia: Raiola fa sognare Juventus e Real Madrid: 'Pogba non è felice al Manchester United' ?? -