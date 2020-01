Questo cellulare pesa 31 grammi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il primo è stato il più piccolo telefono del mondo, il secondo è leggermente più abbondante nelle misure e potente restando, però, fedele alla filosofia d’origine: con il mercato che propone smartphone sempre più grandi, pesanti e sofisticati, Zanco rispolvera il telefono cellulare in miniatura. L’ultimo nato dai cinesi di Zini Mobiles, con sede a Shenzhen e un vasto catalogo che include anche smartphone e telefoni per gli anziani, è Zanco Tiny T2, che misura soltanto 61 x 30 x 16,5 millimetri e pesa 31 grammi, ha un display da 1 pollice, Ram da 128 Mb, memoria interna espandibile via scheda MicroSd fino a 32 Gb e batteria da 500 mAh per un’autonomia di una settimana. Sembra un giocattolo per bambini, invece offre pure connettività Bluetooth 3.0, jack audio da 3,5 mm, titoli storici come Tetris e Snake, e pure il brivido dell’invio di un Mms. credit Zanco Dedicato a chi è rimasto legato ... wired

