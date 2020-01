Quello che in Italia non succede: in Germania dichiarato fuori legge un movimento neonazista (Di giovedì 23 gennaio 2020) In Italia c’è un articolo della Costituzione, la XII disposizione transitoria e finale, che vieta la ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista. Tutto ciò non ha impedito, nel corso degli anni, a diverse associazioni di raccogliersi sotto altre insegne, pur dichiarandosi apertamente a favore dell’ideologia fascista. In Germania, che ha vissuto come l’Italia la ferita mai risanata del totalitarismo di destra, ultimamente si sta cercando di dare una stretta ai movimenti neonazisti, proprio come Combat 18. LEGGI ANCHE > La resistenza di Ostriz contro il neonazismo passa attraverso centinaia di casse di birra Combat 18, neonazisti dichiarati fuori legge in Germania Oggi, il ministro dell’Interno Martin Seehofer ha deciso di dichiarare fuorilegge il movimento che si ispira direttamente al partito nazista di Adolf Hitler e che fa parte del gruppo ... giornalettismo

