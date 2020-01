Provincia di Caserta, al via i lavori di manutenzione ordinaria su strade di competenza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Provincia di Caserta ha dato il via ai lavori di manutenzione ordinaria sulle strade di sua competenza per un importo iniziale di 850 mila euro. Tale importo sarà destinato ad interventi di piccola manutenzione a salvaguardia della sicurezza e della piena fruibilità delle arterie stradali Provinciali, in affiancamento ai lavori strutturali realizzati tramite Acamir – Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti della Regione Campania. “Non bisogna dimenticare che la sicurezza e la piena fruibilità della rete stradale sono condizioni indispensabili per favorire lo sviluppo delle economie delle comunità del territorio Provinciale – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca – La nostra attenzione è rivolta in questa direzione. A breve inizieranno ulteriori lavori di manutenzione ... anteprima24

