“Professor discarica” | vive un anno dentro un cassonetto dell’immondizia | il motivo è

Jeff Wilson è un professore di scienze ambientali che vive in Texas che si è lanciato in un esperimento alquanto strano e difficile. Dopo aver divorziato con la moglie e venduto la sua bellissima e grandissima casa, ha infatti deciso di andare a vivere in un cassetto dell'immondizia. Per questo motivo i suoi studenti gli hanno dato il soprannome di "Professor discarica". "Professor discarica", vive un anno dentro un cassonetto dell'immondizia Perché Jeff ha deciso di lanciarsi in questa avventura? Lo scopo di Wilson era quello di dimostrare che è possibile vivere bene anche in condizioni sicuramente più scomode e difficili. L'idea gli è venuta immediatamente dopo il divorzio, quando ha venduto la sua villa di ben 230 metri quadrati. In quel momento ha capito che gli sarebbe bastato molto poco per vivere bene e dopo aver vissuto qualche temo in ...

