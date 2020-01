Produzione totale di rifiuti a Napoli: arrivano i dati ufficiali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli rende noto la Produzione dei rifiuti nella città di Napoli nell’anno 2019. L’ Assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice con un post su Facebook dichiara: “Apprendo notizie errate da alcuni quotidiani sulla Produzione dei rifiuti a Napoli, i dati esatti sono i seguenti. La Produzione dei rifiuti nella città di Napoli nell’anno 2019 è stata di 506.520 tonnellate. Rispetto agli ultimi due anni in cui la Produzione totale di rifiuti della città di Napoli è stata pari a 502 mila tonnellate nel 2017 e 505.000 nel 2018, il trend è in crescita. In particolare la Produzione del mese di dicembre 2019( mese storicamente di maggior afflusso turistico) è stata di 46.500 rispetto ai 42.720 del mese di dicembre 2018, circa il 20% in più di settembre, il 24% in più di febbraio e in ogni caso circa il ... anteprima24

