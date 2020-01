Prime Video punta forte sull’Italia: Verdone, Ferro e Cracco fra le star dei nuovi show Amazon (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pullula di novità il 2020 di Amazon. L'evento Prime Video presents, ospitato all'Hotel de la Ville di Roma il 23 gennaio, ha offerto l'opportunità di alzare il velo su tre nuovi show italiani Amazon Originals. Si tratta di Vita da Carlo, serie tv comedy con Carlo Verdone; Ferro, documentario di cui è protagonista la star internazionale della musica italiana Tiziano Ferro; Dinner Club, con lo chef stellato Carlo Cracco. In Italia ci concentriamo sulla realizzazione di fantastici show originali per i clienti Prime locali e siamo entusiasti di annunciare queste tre nuove produzioni italiane originali di Amazon, ha dichiarato Georgia Brown, Director of European Amazon Original. Sappiamo che gli spettatori vogliono vedere storie uniche, autentiche e divertenti in cui immedesimarsi, e ci stiamo impegnando affinché vengano prodotti un'ampia varietà di programmi di qualità che si ... optimaitalia

