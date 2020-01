Prescrizione, Bonafede: “Se non convinciamo i renziani ce ne faremo una ragione”. Renzi: “I 5 stelle? Per me sono finiti” (Di giovedì 23 gennaio 2020) I Renziani? “Se non riusciremo a convincerli sulla Prescrizione ce ne faremo una ragione poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità“. I 5 stelle? “Alle prossime elezioni ci saranno ancora? Per me sono finiti”. Ennesima giornata di botta e risposta tra Italia viva e 5 stelle. Il terreno di scontro? Sempre lo stesso: la giustizia. “Sulla Prescrizione noi votiamo per difendere una proposta del governo Renzi-Gentiloni: ci sono due leggi in ballo e noi stiamo con la legge dei nostri governo. Se si vuole evitare tutto questo, il ministro Bonafede cambi la sua proposta che è un obbrobrio”, ha detto Matteo Renzi, aprendo lo scontro di giornata. In serata ecco la replica di Alfonso Bonafede a Otto e mezzo su La7: “Se non convinceremo i Renziani – dice il guardasigilli – ce ne faremo una ragione poi ognuno si prenderà le proprie ... ilfattoquotidiano

meb : Prescrizione: Bonafede e malafede. Mentre vota la riforma Bonafede scritta da Lega e 5Stelle, il PD ci accusa di tr… - lucianonobili : Quella di Salvini e Bonafede sulla #prescrizione è una vera e propria barbarie. Si condannano tutti a 'fine process… - lucianonobili : Un anno fa il PD si opponeva alla legge Bonafede-Salvini che cancella la #prescrizione e condanna tutti a fine proc… -