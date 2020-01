Premier League, Wolverhampton Wanderers-Liverpool: probabili formazioni, pronostico e quote (Di giovedì 23 gennaio 2020) Premier League, Wolverhampton Wanderers-Liverpool: probabili formazioni, pronostico e quote Wolverhampton Wanderers-Liverpool è il posticipo e ultima partita della 24sima giornata di Premier League. Calcio d’inizio previsto giovedì 23 gennaio alle 21:00 presso lo stadio Molineux Stadium di Wolverhampton. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo Il Wolverhampton, che ora è in sesta posizione in classifica a 34 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Southampton per 2-3. Il Liverpool è invece la solitaria capolista con 64 punti, e proviene dalla vittoria in casa contro il Manchester United per 2-0. Si tratta solo dell’ultima di una serie impressionante di vittorie che ha portato i Reds a 13 punti di vantaggio sulla seconda (Manchester City) con ancora due partite in meno (oltre a quella di stasera, il Liverpool farà visita al West Ham ... termometropolitico

