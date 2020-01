Premier League già in archivio, il Liverpool è uno schiacciasassi: Wolves sconfitto, i Reds possono battere ogni record (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Wolverhampton ad un passo dall’impresa contro il Liverpool ma a pochi minuti dal termine’ci pensa Bobby Firmino a siglare il definitivo 1-2, 22esima vittoria su 23 partite per la squadra di Klopp e Manchester City di nuovo a -16, la Premier League può essere considerata già chiusa e con largo anticipo. Gli ospiti impiegano appena 8 minuti per sbloccare il risultato: angolo dalla destra di Alexander-Arnold e deviazione vincente di Henderson. Poi l’infortunio di Manè, nella ripresa i Wolves trovano il pari con una grande azione di Raul Jimenez, passaggio per Traorè e poi si fa trovare puntuale in area sul cross per il colpo di testa che vale l’1-1. Nel finale Henderson pesca in area Firmino, il brasiliano si accentra e di sinistro la piazza sul secondo palo per il definitivo 1-2. Il Liverpool pronto a battere ogni record. CLASSIFICA: Liverpool 67 punti; ... calcioweb.eu

OptaPaolo : 202 - Victor #Moses è il giocatore che ha tentato più cross su azione (202) in Premier League con il Chelsea con… - DiMarzio : Moise #Kean ha segnato la sua prima rete in #PremierLeague ?? - CalcioWeb : #PremierLeague già in archivio, il Liverpool è uno schiacciasassi: Wolves sconfitto, i Reds possono battere ogni re… -