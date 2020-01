Ponte Galeria, il centro alle porte di Roma dove le donne vittime di tratta e violenza sono a rischio rimpatrio collettivo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Viene chiamato «occultamento della continuità»: attivisti e attiviste che si occupano di immigrazione – ma anche di violenza di genere – definiscono così il passaggio tra un governo Conte e l’altro, tra il Conte I, quello gialloverde a trazione salviniana, e il Conte II. La «continuità» dell’aver lasciato – a quattro mesi dalla nascita dell’esecutivo giallorosso – immutati i due decreti sicurezza tanto voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Certo, la maggioranza ha altre priorità all’ordine del giorno – si dirà. Ma il fatto è che le multe alle ong che fanno salvataggi in mare, gli operai multati per blocco stradale, l’abolizione della protezione umanitaria per i migranti sono ancora lì. Immutati. Il Cpr di Ponte Galeria I decreti sicurezza, a cominciare dal primo, hanno profondamente mutato il sistema ... open.online

angelo60985209 : RT @jacopo_iacoboni: Dodici consiglieri M5S votano contro la Raggi sulla discarica di Ponte Galeria. La maggioranza M5S a Roma non esiste… - TonyMarche14 : RT @jacopo_iacoboni: Dodici consiglieri M5S votano contro la Raggi sulla discarica di Ponte Galeria. La maggioranza M5S a Roma non esiste… - marketingpmi : RT @jacopo_iacoboni: Dodici consiglieri M5S votano contro la Raggi sulla discarica di Ponte Galeria. La maggioranza M5S a Roma non esiste… -