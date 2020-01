Politano sarebbe il Suso del Napoli di Gattuso (che quindi resterebbe) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un matrimonio che forse “s’ha da fare”, quello tra il Napoli e Matteo Politano. Cristiano Giuntoli ci aveva provato già due anni fa, sempre nella sessione invernale di mercato, per consegnare a Maurizio Sarri quel ricambio sugli esterni che avrebbe permesso al Napoli di dosare un po’ meglio le forze a disposizione. In quell’occasione, il Sassuolo rifiutò i 28 milioni di euro offerti e la trattativa non si concluse. Oggi, Politano è un calciatore dell’Inter, un esubero nella rosa nerazzurra perché essendo un esterno offensivo puro, non trova precisa collocazione nel 3-5-2 di Antonio Conte. Ed è nuovamente vicino a vestire la maglia azzurra, in un’operazione che potrebbe portare Fernando Llorente a Milano in prestito. L’investimento sarebbe importante ed è lecito supporre per il giocatore un ruolo di primo piano, nel momento in cui l’affare dovesse trovare buon esito. Un aspetto, questo, ... ilnapolista

