Policlinico Vanvitelli, nuova sala d’attesa per il Centro di diabetologia pediatrica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sarà Monica Priore, la prima nuotatrice con diabete ad aver attraversato lo Stretto di Messina, la testimonial della inaugurazione della nuova sala d’attesa del Reparto di diabetologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli in programma per domani, venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 15.00. Le pareti bianche hanno fatto posto al mare popolato da pesci sorridenti e alghe amiche che tentano di rendere meno difficile la permanenza del bambino in ospedale. Ma non finisce qui: ha fatto capolino anche un piccolo acquario, vero, che rapisce l’attenzione dei piccoli pazienti. Visto il tema marino non poteva mancare, in qualità di testimonial, Monica Priore, prima nuotatrice con diabete in Europa ad attraversare lo Stretto. L’evento rappresenta anche l’occasione per illustrare ai genitori l’esito di uno Studio sperimentale, condotto l’anno scorso, che ha ... ildenaro

ildenaro_it : Policlinico Vanvitelli, nuova sala d’attesa per il #Centro di #diabetologia #pediatrica - AppiaPolis : New post (AL POLICLINICO VANVITELLI INAUGURAZIONE SALA D'ATTESA DEL REPARTO DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA: PRESENTE LA… - armandodbl : RT @corrierece: Il reparto di diabetologia pediatrica del Policlinico Vanvitelli cambia volto, fissata la data dell'inaugurazione - - https… -