Pokémon GO | gli eventi live hanno portato circa 250 milioni di dollari nelle città

In questi anni Pokémon Go è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale e sono stati molti gli eventi live organizzati in varie città del mondo. E questo pare abbia favorito il turismo.Niantic ha infatti affermato che gli eventi live hanno generato 250 milioni di dollari nelle città che hanno ospitato i raduni, in effetti tali eventi raccolgono un elevato numero di persone che hanno aiutato l'economia locale, facendo la felicità dei commercianti locali. Nel 2019 sono stati organizzati 77 eventi divisi in 32 nazioni, con oltre 2.7 milioni di persone che hanno percorso 6.5 milioni di kilometri.La città che ha guadagnato di più da questi eventi è stata Chicago (America) con circa 120 milioni di dollari, in seconda e terza posizione troviamo Montreal (Canada) con 71 milioni e Dortmund (Germania) con 54 milioni. Insomma pare che tutti abbiamo avuto benefici da questi eventi.

