Per festeggiare i cento anni dalla sua nascita, l'indimenticabile attore romano verrà celebrato con un evento eccezionale, nelle sale cinematografiche per solo tre giorni: Permette? Alberto Sordi Il 24, 25 e 26 febbraio arriva arriverà al cinema Permette? Alberto Sordi , un film imperdibile sulle origini del leggendario attore italiano, che verrà successivamente trasmesso in TV su Rai1.

