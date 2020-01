Perché un carabiniere ha contattato la signora Biagini per conto dello staff di Salvini? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Salvini al Pilastro ha confezionato nient’altro che uno spot elettorale facendo finta di stare dalla parte dei deboli e degli oppressi. La scena del citofono a caccia di presunti spacciatori. Il blitz nel quartiere noto per essere uno dei più difficili di Bologna. La famiglia di tunisini accusata di spacciare sotto i portici. Quanto di quello che abbiamo visto nella diretta su Facebook del leader della Lega di due giorni fa è vero e quanto invece no? La scintilla: l’aggressione che non c’era Iniziamo dal principio, Perché Salvini è andato al Pilastro proprio quella sera e non ci è andato prima? La situazione è nota da anni alle forze dell’ordine, Salvini è stato ministro dell’Interno per quasi un anno e mezzo ma al Pilastro si fa vedere solo quando c’è la campagna elettorale e non è più al Viminale. Eppure anche Anna Rita Biagini, la signora ... nextquotidiano

