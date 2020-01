Perché a Davos Trump ha vinto la partita contro Greta Thunberg (Di giovedì 23 gennaio 2020) (foto: Christian Minelli/NurPhoto via Getty Images) Due visioni diametralmente opposte del mondo. Inconciliabili. Quasi in rappresentanza di due chiese che si sono dichiarate guerra. Quella del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, da un lato, e dell’attivista svedese Greta Thunberg dall’altro, a proposito del cambiamento climatico: si sono scontrate questa settimana a Davos, durante un World Economic Forum che al suo 50esimo anniversario sta provando, sulla carta, a prendere di petto la questione ambientale. Se alla 17enne Thunberg, che è stata eletta da poco “Persona dell’anno” dalla rivista Time e ha ispirato manifestazioni di massa in tutto il mondo è stato concesso, per il secondo anno consecutivo, un palcoscenico importante per puntare il dito contro i potenti della Terra, i commenti dietro le quinte e gli analisti ci consegnano una vittoria politica e un ... wired

