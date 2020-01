Per le nozze ricevono 9mila euro e non li versano il giorno dopo: multati per evasione (Di giovedì 23 gennaio 2020) I regali di nozze di Giulia e Nicola sono finiti nel mirino dell’Agenzia delle Entrate. La vicenda ha inizio il 25 ottobre del 2014, giorno fissato per il matrimonio della coppia. dopo il ricevimento, amici e parenti hanno consegnato loro le consuete buste con i soldi: un totale di 9mila euro in contanti. La somma va al vaglio del fisco, loro sono accusati di essere evasori.La loro storia è raccontata in un servizio dell’Aria che tira. Giulia, partita per una borsa di studio, ha depositato i soldi a un mese di distanza dalle nozze. Nicola è andato in banca 15 giorni dopo. Troppo tempo, secondo gli ispettori, che hanno aperto un’inchiesta sospettando il matrimonio fosse una farsa orchestrata per evadere il fisco, i soldi delle buste sarebbero in realtà guadagni non dichiarati da parte degli sposi. “L’assistente tributarista ci ha ... huffingtonpost

