Per 50 anni decide di non aprire il regalo di Natale dalla prima fidanzata che poi lo ha lasciato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo, Adrian Pearce di Edmonton ha ricevuto un regalo per il Natale del 1970 dalla sua prima fidanzata da allora , sono passati cinquant’anni, ha deciso di non aprirlo. L’uomo canadese all’epoca aveva solo diciassette anni e frequentava la George S. Henry Secondary School alla periferia di Toronto. La sua ex ragazza si chiamava Vicki ed è stata la sua prima fidanzata seria solo che quel Natale gli diede il regalo ma poi troncò per sempre la loro relazione. Adrian così ha deciso di non aprire quel regalo era troppo arrabbiato con quella ragazza che l’aveva lasciato così all’improvviso. L’uomo racconta “Mi ha lasciato e fatto un regalo allo stesso tempo e ho portato il regalo a casa. Ho fatto una lunga camminata, ed ero sconvolto e arrabbiato, e tutte le cose che senti quando qualcuno rompe con te”. Per ripicca “Così ho buttato il regalo sotto l’albero di Natale. ... baritalianews

