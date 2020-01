Patuanelli, Dibba, Lombardi & C. Si apre la successione tra i 5S. La priorità è la riorganizzazione con gli Stati generali. Solo poi si deciderà il nuovo capo politico del Movimento (Di giovedì 23 gennaio 2020) Se è stato semplice ricostruire la cronaca di un addio annunciato, di gran lunga più complicato è disegnare gli scenari che il passo indietro di Luigi Di Maio, da capo politico del M5S, spalanca. Sul tavolo a oggi ci sono poche certezze. La prima è quella indicata dal numero uno della Farnesina nel suo lunghissimo discorso di commiato al Tempio di Adriano. Con le sue dimissioni la reggenza del Movimento, come da regolamento, passa a Vito Crimi (nella foto), membro anziano del comitato di garanzia. I facilitatori nazionali e regionali saranno confermati e risponderanno a lui. Debutteranno lavorando all’organizzazione degli Stati generali che si terranno a marzo, quando si consumerà – è presumibile – una vera e propria battaglia congressuale con tanto di mozioni contrapposte. Sarà in quell’occasione che verrà discussa la nuova carta dei valori del Movimento: il “cosa”, ... lanotiziagiornale

